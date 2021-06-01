Приговор суда вступил в законную силу

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Адлерским районным судом Краснодарского края вынесен приговор по факту незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств, а также незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в значительном размере иностранным гражданином.

Указанный гражданин выявлен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю при пересечении Государственной границы в пункте пропуска «Адлер» при выезде из Российской Федерации.

В ходе его личного досмотра, в районе внутренних частей ступней левой и правой ног, было обнаружено два свертка с наркотическим средством - метадон (фенадон, долофин), которые осужденный пытался скрыть от контроля. Принадлежность вещества к наркотическому была подтверждена соответствующими экспертно-криминалистическими исследованиями.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» «метадон» (фенадон, долофин) входит в список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Адлерским районным судом Краснодарского края обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228, п. «в» ч.2 ст.229.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде пяти лет одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю