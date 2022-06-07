Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли контрабанду   наркотиков из США

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Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России пресекли деятельность группы лиц по ввозу на территорию России наркотических средств с использованием международного почтового отправления из США.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Краснодаре при получении посылки из США задержан 37-летний местный житель. Среди продуктов питания и обуви в посылке обнаружены 40 картриджей с маслянистым веществом желтого цвета в индивидуальных упаковках, а также 1 емкость с плотным веществом желтого цвета. По заключению эксперта, содержимое является наркотическим средством – маслом каннабиса (гашишное масло, экстракт каннабиса) общей массой 36,167 г.

По оперативной информации стало известно, что заказал наркотики из США 27-летний петербуржец и попросил своего знакомого из Москвы найти третье лицо, которое получит МПО в г. Краснодаре с наркотическим средством на территории РФ и переправит по нужному адресу. За посредничество столичному приятелю было обещано денежное вознаграждение и несколько картриджей с наркотическим средством.

Южной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

В отношении 30-летнего москвича избрана мера пресечения «заключение под стражу».

Справка. Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Александра Волуйская, пресс-секретарь Южной оперативной таможни