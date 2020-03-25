Сотрудники Южной оперативной таможни остановили ввоз в Российскую Федерацию продукции военного назначения

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Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни пресекли контрабанду продукции военного назначения из Украины.

В январе 2020 г. на многосторонний автомобильный пункт пропуска Новошахтинск Ростовской таможни со стороны Украины прибыл автомобиль ВМW под управлением 38-летнего гражданина Украины. При досмотре в багажнике автомобиля под ковриком сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили магазин к автомату Калашников АК-74, снаряженный 19 патронами калибра 5,45 мм.

Южной оперативной таможней в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 226. УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу боеприпасов и магазина, являющегося иным боеприпасом).

Источник: Пресс-секретарь Южной оперативной таможни