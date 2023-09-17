В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о краже из строящегося объекта

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Следственным отделом Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего жителя Ставропольского края по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

По данным следствия, обвиняемый ночью проник на территорию строящегося объекта, похитил со стен и потолка на первом этаже здания медный кабель. Затем злоумышленник попросил знакомого, не осведомленного о его преступных намерениях, отвезти похищенное в пункт приема металла. Вырученными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 43 000 рублей.

На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.