В Новороссийске на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в мошенничестве

Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего жителя Славянска-на-Кубани по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным следствия, в марте 2023 года обвиняемый по объявлению в сети Интернет договорился о покупке автомобиля «Митсубиси». Встретившись с владельцем транспортного средства, злоумышленник предложил приобрести иномарку в рассрочку. Согласившись на сделку, продавец передал автомобиль обвиняемому, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Похищенным автомобилем мужчина распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба превысила 200 000 рублей.

Аналогичным способом в июне 2023 года мужчина похитил у собственника спортивный мотоцикл и мотоаксессуары - шлем, балаклаву, сумку мотоциклиста и перчатки общей стоимостью свыше 140 000 рублей.

На период предварительного следствия злоумышленнику избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.