В Новороссийске директор организации сокрыл 48,5 миллионов рублей налогов

/Криминал/

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Александровское», который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществлявшего свою деятельность в сфере оптовой торговли зерновых культур, предоставил в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года, внеся в нее ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат в размере, превысившем 48,5 миллионов рублей, что составило особо крупный размер. В данный момент организация проходит процедуру банкротства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю