Кубанца посадили за попытку похитить ребенка, кражу ружья и убийство

/Криминал/

В законную силу вступил приговор в отношении жителя Абинского района. Мужчина обвинялся в убийстве, краже оружия и похищении человека.

В суде установлено, что Николай Миргородский в сентябре 2015 года отобрал у жителя станицы Мингрельской охотничье ружье и сделал из него обрез. Затем 31 октября он вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершили разбойное нападение на семью. Проникнув в их жилище, Миргородский стал угрожать потерпевшим обрезом ружья, а второй нападавший облил мебель в комнатах бензином, требуя передать ключи от автомобиля ВАЗ-2109. Получив ключи, злоумышленники скрылись с места происшествия на машине.

Вечером 6 ноября Миргородский стал наблюдать за окном дома одного из местных жителей, к которому испытывал личную неприязнь. Увидев в окне силуэт двоих людей, он выстрелил. При этом мужчина осознавал, что не может достоверно идентифицировать личность каждого из них. В результате один из потерпевших погиб на месте.

Узнав, что ему не удалось убить своего оппонента, Миргородский 5 января 2016 года решил похитить его несовершеннолетнего сына, но 15-летний юноша оказал активное сопротивление, вырвался и убежал.

«Несмотря на то, что подсудимый признал вину только в незаконном хранении оружия, государственным обвинителем были представлены суду неопровержимые доказательства, изобличающие Миргородского в совершении всех инкриминируемых преступлений», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В сентябре 2016 года Абинский районный суд признал виновным 53-летнего мужчину. С учетом тяжести совершенных преступлений, мнения государственного обвинителя, а также неотбытого наказания по предыдущему приговору, суд назначил наказание виновному в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 100 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на год.

Судебная коллегия, рассмотрев доводы апелляционных жалоб осужденного и его адвоката о недоказанности вины, согласилась с мнением участвующего прокурора и оставила приговор без изменений, жалобы — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: kuban24.tv