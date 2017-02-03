В Горячем Ключе осудят женщину за подстрекательство к убийству

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В Горячем Ключе местная жительница предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму.

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Горячего Ключа. Она обвиняется в подстрекательств е к приготовлению к убийству по найму (ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что ранее обвиняемая сожительствовала с местным жителем, у них имеется совместный ребенок. По версии следствия, некоторое время назад мужчина расстался с ней и стал проживать с 23-летней девушкой, что вызвало ревность у бывшей сожительницы. В этой связи обвиняемая обратилась к своему знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства девушки за материальное вознаграждение. Собеседник, видя серьезность намерений женщины, согласился, но также сообщил о данном факте в правоохранительн ые органы. В последующем произошла встреча обвиняемой с предполагаемым исполнителем преступления, в роли которого выступил оперативный сотрудник полиции. В дальнейшем было инсценировано убийство предполагаемой жертвы. 11 ноября 2016 года женщине в качестве доказательства были предоставлены фотографии убитой. Полагая, что девушка мертва, злоумышленница передала мужчине выданный ей сертификат на материнский капитал для обналичивания 200 тысяч рублей, после чего была задержана сотрудниками полиции.

Обвиняемая признала свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственн ая база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю