В Тбилисском районе в связи с исчезновением двух подростков завели дело

/Криминал/

В правоохранительные органы вечером 8 февраля 2017 года обратилась мать несовершеннолетних Виктории и Сергея Сосюра с заявлением об их безвестном исчезновении. По данному факту было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, во второй половине дня 8 февраля 13-летняя Виктория Сосюра и ее 15-летний брат Сергей вышли из дома, расположенного в селе Шереметьевском Тбилисского района, при этом девочка оставила матери записку, в которой сообщила о своем уходе и о том, что она будет скучать. До настоящего времени несовершеннолетн ие домой не вернулись.

С целью установления обстоятельств исчезновения детей Кропоткинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а,в" ч.2 ст.105 УК РФ.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыс кных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств исчезновения пропавших, а также их места нахождения. Расследование уголовного дела продолжается.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавших, просьба сообщить об этом по телефонам 8 (86158)2-33-12.

Ранее Муниципальная новостная лента сообщала, что в Тбилисском районе пропали двое подростков.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю