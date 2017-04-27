В Краснодаре молодого человека признали виновным в пособничестве террористам

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В Краснодаре суд вынес приговор в отношении Виталия Каюды, его признали виновным в пособничестве незаконному вооруженному формированию.

Собранные следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Лабинска Виталию Каюде. Он признан виновным в оказании пособничества незаконному вооруженному формированию (ч.5 ст.33, ч.2 ст.208 УК РФ) и незаконном хранении патронов к огнестрельному оружию, совершенном группой лиц по предварительном сговору (ч.2 ст.222 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Каюда, находясь в городе Ставрополе, познакомился с жителем Кабардино-Балкарской Республики, который входил в состав и являлся участником незаконного вооруженного формирования (НВФ). Под его влиянием молодой человек стал исповедовать радикальное течение в Исламе, придерживаясь и полностью разделяя взгляды НВФ. В ноябре 2015 года Каюда выразил желание содействовать в преступной деятельности путем участия в вооруженном формировании, выполняя отведенные ему функции, осуществляя предоставление необходимой информации, конспиративных мест проживания на территории города Краснодара и транспортного средства, а также хранением орудий преступлений. Кроме того, молодой человек получил от мужчины боеприпасы (27 патронов), пригодные для стрельбы к нарезному огнестрельному оружию, которые хранил в багажном отделении используемого им транспортного средства. 31 мая 2016 года преступная деятельность Каюды была пресечена оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю на территории города Краснодара.

Приговором суда Виталию Каюде назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю