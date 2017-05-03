В Новороссийске за подделку документов осужден директор агентства по подбору персонала на морские суда

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В производстве отделения дознания УМВД России по городу Новороссийску находилось уголовное дело, возбуждённое в отношении 38-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков».

В ходе предварительного расследования установлено, что октябре 2016 года директор одного из новороссийских агентств по набору персонала для судов загранплавания за денежное вознаграждение изготовил для своего клиента документы на выдачу удостоверения личности моряка и мореходной книжки, содержащие заведомо ложные сведения, дающие ему право трудоустроиться на суда загранплавания. Данный факт был выявлен и задокументирован сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали по месту работы.

По завершению предварительного расследования материалы уголовного дела с обвинительным заключением были направлены в Октябрьский районный суд г. Новороссийска, который признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю