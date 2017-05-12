В Краснодарском крае создатель секты и растлитель малолетних получил 18 лет колонии строгого режима

/Криминал/

В Красноармейском районе мужчина признан винновым в создании незаконного религиозного объединения и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки

Собранные Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летнему Александру Куренкову. Он признан виновным в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.1 ст.239 УК РФ) и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Куренков в станице Староджерелиевской Красноармейского района организовал религиозное объединение (секту) с устойчивой двухуровневой структурой (лидер-адепты), деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами. Проводя занятия и семинары, мужчина пропагандировал свое религиозное учение о «квантовом переходе на иной вибрационный уровень», благодаря которому его последователи якобы спасут Землю от гибели и в котором отрицались общепринятые моральные и нравственные ценности, родственные и дружеские связи. Желая вовлечь как можно больше граждан в незаконное объединение и удерживать их в нем, Куренков применял психологическое и психическое насилие, используя методы агрессивного воздействия на психику, подавляя волю. Последователям мужчина внушал культ своей личности относительно якобы имеющихся у него особых познаний и сил. В общей сложности в объединение было вовлечено не менее 18 человек, которые проживали вместе с мужчиной в расположенных по соседству трех домовладениях, при этом два дома были приобретены на денежные средства участников незаконного объединения.

Кроме того, с 2010 года по октябрь 2013 года он, используя беспомощное состояние малолетней дочери одной из участниц объединения, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера.

Приговором суда Куренкову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю