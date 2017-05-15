В Курганинском районе расследуют уголовное дело о сбыте крупной партии наркотиков

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У 27-летнего жителя Свердловской области полицейские обнаружили и изъяли более 30 граммов героина.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Курганинскому району получили информацию о том, что 27-летний житель Свердловской области может быть причастен к сбыту героина на территории Курганинского района.

В ходе проверки полученного сообщения полицейские задержали подозреваемого в момент, когда он пытался что-то спрятать в городской клумбе. В присутствии понятых полицейские изъяли 3 полимерных свертка из изоленты с веществом светло-бежевого цвета. Также в ходе осмотра места временного проживания подозреваемого, правоохранители обнаружили еще 39 свертков с подобным веществом, средства сотовой связи, банковскую карту и блокнот, в котором молодой человек фиксировал адреса тайников и получение денежных средств.

Найденное вещество изъяли и направили на исследование. По заключению эксперта, изъятое является героином массой более 30 граммов.

Подозреваемого задержали и доставили в Отдел полиции, где он сознался в содеянном. Установлено, что подозреваемый в заранее оборудованных тайниках, о которых поставщики сообщали ему в переписке, он забирал партии расфасованных наркотических веществ, затем делал «закладки» на территории Курганинского района, за что получал денежное вознаграждение.

Следственным отделом ОМВД России по Курганинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В настоящее время подозреваемый арестован. Следствие устанавливает всех фигурантов дела.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю