У жителя Новороссийска изъяли 50 грамм наркотиков

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Полицейские Кущевского района выявили факт незаконного оборота наркотиков.

Сотрудники Госавтоинспекции по Кущевскому району остановили автомобиль под управлением 44-летней жительницы Смоленской области. Её пассажиром был 20-летний житель города Новороссийска.

При появлении сотрудников полиции молодой человек занервничал и попытался спрятать свой рюкзак.

В ходе личного досмотра в багаже пассажира обнаружили упаковку из-под чипсов, в которой находился пакет с порошкообразным веществом светлого цвета.

Находку изъяли и направили на исследование, которое установило, что вещество является наркотическим – метадоном, общей массой около 50 граммов.

Новороссийца задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что нашел наркотик в одном из московских парков, хранил и перевозил для личного употребления без цели сбыта.

Следственным отделом ОМВД России по Кущевскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в значительном размере».

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю