Житель Новороссийска шваброй забил на смерть мать

/Криминал/

Прокуратурой города Новороссийска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

В ходе расследования установлено, что в начале марта 2017 в квартире, расположенной в жилом доме по ул.Видова в г.Новороссийске, 39-летний житель нашего города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей матерью, 1954 года рождения, нанес последней множество ударов руками и ногами, а также деревянной шваброй по голове и телу, причинив ей телесные повреждения в виде переломов левой лопатки, грудных позвонков, ребер, нижней челюсти и пластины щитовидного хряща.

После избиения виновное лицо, как ни в чем не бывало, легло спать, чем воспользовалась пострадавшая женщина. Она покинула указанную квартиру и приехала к своей дочери в другой район города, где находилась в течении нескольких дней, после чего у нее наступило резкое ухудшение здоровья, и она скончалась от причиненных телесных повреждений.

В ходе следственных действий сотрудниками правоохранительных органов были добыты неопровержимые доказательства вины мужчины в причинении смерти своей матери.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Приморский районный суд г.Новороссийска.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Автор: старший помощник прокурора г.Новороссийска Козинов Р.В.