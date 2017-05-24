В Адыгее полицейский арестован за сбыт марихуаны

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Следственными органами по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции за продажу марихуаны.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Следствием установлено, что 19 апреля 2017 года сотрудник МВД по Республике Адыгея, был задержан при передаче другому лицу наркотического средства «марихуана» постоянной массой 1,7 граммов за денежное вознаграждение.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, по установлению всех обстоятельств случившегося.

Источник: СУ СКР по Республике Адыгея