Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении лица, обвиняемого в нападении на людей в кафе «Мастер Пицца»

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Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Краснодара Яна Немкова-Сутуло.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, ночью 11 мая 2014 года группа молодых людей, в числе которых находился Немков-Сутуло, размахивая бейсбольными битами и травматическими пистолетами, ворвались в помещение кафе «Мастер Пицца», где стали грубо нарушать общественный порядок, открыто противопоставляя себя окружающим и ставя под угрозу безопасность граждан, перевернули столы и стулья, демонстрировали своё физическое превосходство, и стали наносить битами удары по различным частям тела находившимся в кафе 8 посетителей.

В ходе хулиганского нападения одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть. Другому потерпевшему причинен легкий вред здоровью. Помимо этого поврежден автомобиль хозяина кафе, а также причинены побои еще одному потерпевшему.

В период расследования уголовного дела Немков-Стукало объявлен в розыск.

Немков-Сутуло обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной и рассказал об обстоятельствах преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование указанного уголовного дела осуществлялось 1 отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Краснодара для рассмотрения по существу.

Напомним, что 24 участника нападения на кафе уже осуждены к различным видам наказаний. Организатору нападения Аванесу Арзуманяну назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Прокуратура Краснодарского края