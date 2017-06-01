Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении лица, обвиняемого в нападении на людей в кафе «Мастер Пицца»
Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Краснодара Яна Немкова-Сутуло.
Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, ночью 11 мая 2014 года группа молодых людей, в числе которых находился Немков-Сутуло, размахивая бейсбольными битами и травматическими пистолетами, ворвались в помещение кафе «Мастер Пицца», где стали грубо нарушать общественный порядок, открыто противопоставляя себя окружающим и ставя под угрозу безопасность граждан, перевернули столы и стулья, демонстрировали своё физическое превосходство, и стали наносить битами удары по различным частям тела находившимся в кафе 8 посетителей.
В ходе хулиганского нападения одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть. Другому потерпевшему причинен легкий вред здоровью. Помимо этого поврежден автомобиль хозяина кафе, а также причинены побои еще одному потерпевшему.
В период расследования уголовного дела Немков-Стукало объявлен в розыск.
Немков-Сутуло обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной и рассказал об обстоятельствах преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование указанного уголовного дела осуществлялось 1 отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Краснодара для рассмотрения по существу.
Напомним, что 24 участника нападения на кафе уже осуждены к различным видам наказаний. Организатору нападения Аванесу Арзуманяну назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Источник: Прокуратура Краснодарского края