Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

/Криминал/

В отделе полиции в ходе личного досмотра у местного жителя был обнаружен и изъят пакет с наркотическим веществом.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудниками полиции для проверки документов, был остановлен молодой человек, который при виде полицейских заметно нервничал. Полицейские доставили мужчину в отдел для установления его личности.

В отделе полиции в ходе личного досмотра у ранее судимого 33- летнего местного жителя был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством, общей массой 0,46 гр.

Мужчина пояснил, что данное наркотическое средство он нашел случайно, возле мусорных баков и хранил для личного употребления.

Подозреваемый, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. Молодой человек был задержан сотрудниками патрульно- постовой службы на одной из улиц города – героя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску