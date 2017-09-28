В Краснодарском крае в отношении главы администрации возбудили уголовное дело

/Криминал/

Прокуратурой Мостовского района проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что глава Краснокутского сельского поселения Мостовского района, выходя за пределы полномочий, из корыстной заинтересованности, с целью предоставления имущественных выгод и привилегий своему родному сыну, являющемуся руководителем муниципального унитарного предприятия «Водоканал» и одновременно депутатом Совета Краснокутского сельского поселения, подписала акт выполненных работ по договору создания культурных пастбищ, что послужило основанием для неправомерного получения предприятием субсидии на общую сумму свыше 700 тыс. рублей и привело к конфликту интересов.

При этом установлено, что агротехнические работы на общую сумму более 200 тыс. рублей предприятием фактически не выполнены, а произведены крестьянско-фермерским хозяйством еще в октябре 2013 года как пользователем земельного участка, что повлекло причинение ущерба государству в указанном размере.

По данному факту прокуратурой района и органами полиции материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых руководителем СУ СК по краю в отношении главы Краснокутского сельского поселения и депутата указанного поселения возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ УК РФ (пособничество в мошенничестве и мошенничество при получении выплат).

В настоящее время глава по ходатайству следователя отстранена судом от занимаемой должности.

Работа в данной сфере продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края