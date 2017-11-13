В Новороссийске осужден мужчина, совершивший мошенничество в крупном размере

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По материалам следствия судом установлено, что осужденный, являясь директором фирмы, оказывающей бухгалтерские услуги и обладая информацией о расчётных счетах некоторых краевых организаций, незаконно переоформил на свое имя одну из фирм и снял с ее банковского счета более 450 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника в одном из городских банков при попытке незаконно обналичить деньги со счета еще одной фирмы.

В отделе полиции при личном досмотре мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли печати и документы нескольких новороссийских фирм.

В отношении 35-летнего жителя Краснодара следственным отделом УМВД России по городу Новороссийску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество,совершенное в крупном размере».

С утвержденным обвинительным заключением материалы уголовного дела направили в суд, где фигурант был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев лишения свободы. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску