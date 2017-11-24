В Лабинском районе по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело

/Криминал/

В правоохранительные органы Лабинского района вечером 16 ноября 2017 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней Дарьи. По данному факту было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, 16 ноября несовершеннолетняя вышла из дома, сказав, что идет на тренировку, и настоящего времени не вернулась. Вечером этого же дня она встретилась с другом, и сообщила о своем нежелании возвращаться домой, после чего ушла. При этом находившийся при ней мобильный телефон был разряжен. С целью установления обстоятельств исчезновения несовершеннолетней Лабинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. К поиску ребёнка подключены сотрудники МЧС, МВД и казаки. Расследование уголовного дела продолжается.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшей, следствие просит сообщить по телефону 8-918-934-65-05 либо 02.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю