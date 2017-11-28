В Новороссийске группа мошенников обманула наркоманов на 400 000 рублей

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В результате противоправной деятельности подозреваемых причинен ущерб на общую сумму более 400 000 рублей.

В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении трех жителей Новороссийска находится уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По версии следствия, на территории Новороссийска трое местных жителей осуществляли закладки порошкообразного вещества, якобы содержащего наркотические средства, и размещали в сети Интернет объявления о возможности безвозмездного приобретения наркотического средства, указывая место расположения тайника.

После этого, находясь в непосредственной близости от места закладки, ожидали наркозависимых лиц, желающих приобрести наркотики. В момент, когда потерпевшие пытались достать закладку, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, задерживали их, и предлагали за денежное вознаграждение увод от уголовной ответственности.

В результате противоправной деятельности злоумышленники завладели денежными средствами троих потерпевших на общую сумму более 400 000 рублей.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Одному из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое находятся под стражей. Ведется следствие.

Источник: Отдел по взаимодействию со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю