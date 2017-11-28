Мужчина предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании малолетней дочери знакомой

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Ленинградским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ).

По версии следствия, 12 августа 2017 года мужчина находился дома в станице Ленинградской. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в период отсутствия взрослых, он изнасиловал находившуюся в гостях малолетнюю дочь знакомой. На следующий день девочка рассказала о произошедшем бабушке и матери, которые обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать по настоящее время.

В процессе расследования следователем в территориальный орган внутренних дел внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в том числе в части непринятия должных мер по профилактике преступлений данной категории.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю