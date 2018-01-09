Краснодарским краевым судом оставлен без изменения приговор в отношении бывшего главы Новодмитриевского сельского поселения Северского района

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении 32-летнего Артема Виниченко.

В октябре 2017 года он осужден Советским районным судом г. Краснодара за получение взятки и покушение на мошенничество к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 6,5 млн рублей в доход государства с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 5 лет.

В суде установлено, что Виниченко, являясь главой Новодмитриевского сельского поселения Северского района, в декабре 2016 года получил взятку в размере 650 тыс. рублей за выделение земельного участка в аренду гражданину Г.

Кроме этого, он же получил денежные средства в сумме 300 тыс. рублей за выделение земельного участка в аренду гражданину К. для осуществления предпринимательской деятельности, что не входило в его полномочия.

Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд, утверждая, что в его полномочия не входило предоставление земельных участков в аренду, и просил суд изменить квалификацию его деяния, смягчить наказание.

Однако доводы жалобы были опровергнуты представителем прокуратуры Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу осужденного – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/krasnodarskim-kraevym-sudom-ostavlen-bez-0