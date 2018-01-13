Новороссийская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту разлива нефти

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Новороссийская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 56- летнего гражданина Республики Филиппины.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды вследствие сброса с транспортного средства вещества, вредного для здоровья человека и водных биологических ресурсов моря).

Установлено, что 8 января 2018 года у причала, арендованного публичным акционерным обществом «Новороссийский морской торговый порт», с судна под флагом Мальты в акваторию Черного моря произошел розлив нефтепродуктов в объеме 1 кубометра. Ущерб, причиненный водному объекту, составил 5 080 213 рублей. Загрязнение Цемесской бухты Черного моря произошло из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны старшего механика судна, в обязанности которого, в соответствии с должностной инструкцией судоходной компании, входит контроль за наполнением топливного танка бункерным топливом.

Органом дознания Новороссийского линейного отдела полиции на транспорте проводится расследование, ход которого взят на контроль Новороссийским транспортным прокурором.

Источник: Южная транспортная прокуратура