В Екатеринбурге в результате кропотливой работы органов задержан маньяк

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области расследуется уголовное дело о серии преступлений, предусмотренных ст.131 УК РФ (изнасилование), ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст.117 УК РСФСР (изнасилование несовершеннолетней), ч.3 ст.30, ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование), ст.105 УК РФ (убийство), ст.161 УК РФ (грабёж) и ст.162 УК РФ (разбой).

По данным следствия, указанные тяжкие и особо тяжкие преступления совершены в декабре 1992 года (один эпизод изнасилования несовершеннолетней), а также в период с декабря 2009 по сентябрь 2014 годов на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Основная часть преступлений совершалась злоумышленником в районе ряда автомобильных мостов и транспортных развязок на территории областного центра.

Как правило, нападая на своих жертв, злоумышленник их грабил и совершал в отношении них различные преступления сексуального характера, при этом в ряде случаев подозреваемый угрожал своим жертвам убийством.

Первый установленный преступный эпизод имел место вечером 19 декабря 1992 года, когда злоумышленник, находясь в парке у дома по улице Сибирский Тракт в Екатеринбурге, совершил изнасилование несовершеннолетней на тот момент девушки 1977 года рождения.

Кроме того, однажды подозреваемый совершил убийство своей жертвы. Вечером 26 декабря 2009 года местная жительница возвращалась пешком от места работы (от магазина по улице 40 лет Комсомола в Екатеринбурге) по направлению к станции электропоезда для дальнейшего проезда к месту постоянного жительства в посёлок Гагарка Белоярского района, но впоследствии безвестно пропала. Тело убитой женщины с признаками насильственной смерти впоследствии было найдено на территории Октябрьского района Екатеринбурга.

В последнем установленном преступном эпизоде подозреваемый ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома по улице Плавильщиков в Екатеринбурге попытался изнасиловать местную жительницу, но потерпевшей удалось отбиться от нападения злоумышленника.

Необходимо отметить, что изначально указанные уголовные дела расследовались отдельно, поскольку были совершены в нескольких районах города Екатеринбурга в отношении разных потерпевших, в различные периоды времени, при этом на первоначальном этапе личность подозреваемого не была установлена (т.е. преступления были совершены в условиях неочевидности, в отсутствие непосредственных свидетелей). Несмотря на комплекс первоначальных мероприятий, раскрыть данные злодеяния по горячим следам не удалось. Тем не менее правоохранительными органами региона кропотливая скрупулёзная работа по установлению подозреваемого непрерывно продолжалась.

Для эффективного и качественного расследования по уголовному делу была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления областного СКР, а также оперативные сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД РФ по городу Екатеринбургу.

При содействии Главного управления криминалистики Следственного комитета по всей территории России собраны сведения о схожих преступлениях, каждый из уличённых в стране серийных преступников в обязательном порядке проверялся на причастность к расследуемым злодеяниям.

В результате проведённой аналитической работы был выявлен ряд признаков того, что все преступления совершены одним лицом. В связи с этим в дальнейшем уголовные дела о вышеуказанных преступлениях были объединены в одно производство.

Расследование предоставляло особую сложность, обусловленную большим периодом времени, прошедшим с момента совершения преступлений в условиях неочевидности, значительным объёмом следственных действий, направленных на установление лица, совершившего указанные тяжкие и особо тяжкие преступления на территории различных районов Екатеринбурга. Также сложность расследования была связана с необходимостью проверки следственным и оперативным путём большого количества версий совершения преступлений.

В целях раскрытия всех указанных преступлений сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции был проведён колоссальный объём работы по сбору и закреплению доказательственной базы, проверке в том числе, лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, и иных граждан, которые могли оказаться причастны к нападениям на пострадавших женщин. Допрошено несколько тысяч свидетелей, в целях последующей проверки посредством генетических экспертиз и постановки на ДНК-учёт отобраны образцы буккального эпителия (всего по различным учётам и критериям путём сравнительных молекулярно-генетических исследований проверено свыше 7 тысяч мужчин). В ходе расследования назначен и проведён целый комплекс иных экспертиз (судебные медицинские, дактилоскопические, биологические экспертизы и т.д.).

При участии криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ и областного управления СКР по имеющимся приметам был составлен художественный портрет (фоторобот) подозреваемого, который, в частности, на регулярной основе (еженедельно) размещался на сайте следственного управления СК России по Свердловской области, также художественный портрет размещался на сайте областного главка полиции, демонстрировался сотрудниками полиции гражданам при проведении подворно-поквартирных обходов близлежащих к местам преступлений домов. Отдельно устанавливались и проверялись лица, пользовавшиеся мобильной связью в местах совершения преступлений.

В ходе проверки информации о наличии визуального сходства с разыскиваемым лицом следственно-оперативным путём также проверен ряд лиц; в екатеринбургских следственных отделах СКР изучены все уголовные дела о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности личности, предварительное следствие по которым приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Аналогичная работа по изучению уголовных дел указанной категории проведена в территориальных судах города Екатеринбурга и Свердловском областном суде.

В рамках проверки версии о том, что лицо, совершившее преступления в составе серии, скончалось после совершения последнего эпизода (сентябрь 2014 года), из ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» получен список поступивших в учреждение тел лиц мужского пола, подпадающих под ряд признаков и примет. В отношении 60 лиц из списка получены образцы генетического материала, по которым назначались сравнительные исследования.

В ходе проверки версии о совершении преступлений ранее судимым лицом следственным и оперативным путём проверено более 4,5 тысяч мужчин, которые во время совершения всех преступлений находились на свободе.

Немаловажным в расследовании и раскрытии преступлений послужило, в частности, то обстоятельство, что проведённые экспертно-криминалистическим отделом областного Следственного комитета и ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области несколько судебных генетических экспертиз установили идентичность генотипа лица, причастного к данным преступлениям.

Закономерным результатом всей проделанной работы по уголовному делу стало получение следователями информации о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых лиц с образцами, изъятыми при производстве первоначальных следственных действий по нескольким уголовным делам. Также оперативникам уголовного розыска полиции удалось установить фактическое местонахождение и задержать разыскиваемого. Подозреваемый задержан 11 января 2018 года в городе Полевском Свердловской области, им оказался местный житель 1970 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства, ряда изнасилований и нескольких разбойных нападений к 15 годам лишения свободы (освободился из мест лишения свободы в 2009 году). По предварительным сведениям, до задержания мужчина официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел.

Следователь СКР уже обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, ходатайство следствия удовлетворил, заключив задержанного под стражу. Кроме того, с учётом установленных обстоятельств совершённых тяжких и особо тяжких преступлений задержанному планируется предъявить соответствующее обвинение (за совершение наиболее тяжкого из преступлений задержанному грозит вплоть до 15 лет лишения свободы).

В настоящее время с участием подозреваемого проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, при этом в обязательном порядке будет проверяться информация и о возможной причастности данного лица к иным преступлениям. Кроме того, в отношении подозреваемого планируется провести судебную психиатрическую экспертизу с целью определения его вменяемости, а также наличия или отсутствия психических заболеваний.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.

Источник: Следственный комитет России