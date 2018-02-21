В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на сотрудников скорой медицинской помощи

/Криминал/

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).

По версии следствия, в ночь на 17 февраля 2018 года выездная бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову по улице Петрозаводской к родственнику 31-летнего мужчины. Между тем, последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно и нанес несколько ударов ногой в поясничную область и живот женщине-фельдшеру. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи попытался пресечь происходящее и распылил в сторону мужчины перцовый баллончик, однако, в ответ получил удар ножом в плечо. В результате преступных действий злоумышленника фельдшер получила повреждения в виде закрытого перелома копчика, которые квалифицируются как причинившие средний вред здоровью.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю