Кубанскому Эдипу предъявлено обвинение

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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю 17-летнему жителю станицы Казанской предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда своему 49-летнему отцу, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что родственники проживают в одной станице, но раздельно. По версии следствия, накануне между мужчиной и его супругой - матерью юноши произошел конфликт. В этой связи вечером 20 февраля 2018 года молодой человек прибыл к дому отца, чтобы поговорить. В процессе разговора между ними произошел конфликт, в ходе которого прибывший нанес множественные удары руками и ногами по телу отца. Пострадавший выбежал на улицу, однако, молодой человек догнал его и продолжил наносить удары по голове, туловищу и конечностям, вооружившись деревянной палкой, тяпкой и стеклянными бутылками. После этого злоумышленник занес отца в дом и остался у него ночевать. Утром он проверил, что родственник жив и ушел. Между тем, 22 февраля 2018 года потерпевшего без признаков жизни обнаружила прибывшая супруга, о чем сообщила в правоохранительные органы. Смерть погибшего наступила в результате причиненной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время обвиняемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю