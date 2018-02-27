В Усть-Лабинском районе трое подростков предстанут перед судом по обвинению в сексуальном насилии над малолетней

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Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех 14-летних подростков, обвиняемых в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Установлено, что подростки были знакомы с девочкой, так как они обучаются в одной школе. По версии следствия, 24 сентября 2017 года двое несовершеннолетних, находясь в недостроенном здании, совершили в отношении малолетней иные действия сексуального характера. На следующий день они аналогичным образом, будучи уже втроем, также совершили в отношении потерпевшей сексуальное насилие. О данных фактах потерпевшая ввиду стеснения и боязни никому не говорила и лишь спустя время рассказала об этом родителям.

В процессе расследования уголовного дела следователем в территориальный орган внутренних дел и администрацию были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в том числе в части непринятия должных мер по профилактике преступлений данной категории.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю