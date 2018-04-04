В Новороссийске двум мужчинам предъявлено обвинение в сексуальном насилии над женщиной

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю 22 и 30-летнему мужчинам предъявлено обвинение в изнасиловании 39-летней местной жительницы и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п.п.«а,б» ч.2 ст.131, п.п.«а,б» ч.2 ст.132 УК РФ).

По версии следствия, днем 20 марта 2018 года в квартире по улице Герцена города Новороссийска, находясь в гостях у знакомой, двое мужчин, высказывая угрозы убийством и используя свое физическое превосходство, применили насилие к ней и поочередно изнасиловали. Затем злоумышленники совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Установлено, что один из них на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины были задержаны в этот же день сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

В настоящее время в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю