В Туапсинском районе прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела администрации Новомихайловского городского поселения

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Туапсинской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника организационного отдела администрации Новомихайловского городского поселения Туапсинского района.

Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено территориальным отделом СКР по краю по материалам прокурорской проверки, вскрывшей факт хищения бюджетных средств.

Администрацией Новомихайловского городского поселения с 2014 года производится обеспечение компенсационных выплат руководителям территориального общественного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие и финансовая поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления Новомихайловского городского поселения».

При этом значительное количество руководителей ТОС данную выплату не получали, об её существовании не знали либо получали частично при том, что постановлениями администрации указанные выплаты им полагались в значительно большем объёме.

По версии следствия, в период с 4 марта 2014 года по 1 февраля 2017 года М., используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью сокрытия хищения и создания видимости получения наличных денежных средств руководителями ТОС, сфальсифицировала подписи последних в платежных ведомостях о якобы получении ими денежных средств, причинив бюджету Новомихайловского городского поселения ущерб в размере почти 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено и.о. прокурора в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа до 80 тысяч рублей и ограничением свободы на срок до полутора лет либо без таковых.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-tuapsinskom-rayone-prokuraturoy-napravleno-v-sud