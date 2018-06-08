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В Новороссийске за покушение на сбыт 36 килограммов кокаина осужден житель Санкт-Петербурга

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Краснодарского края, вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Санкт-Петербурга П.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (пособничестве в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере).

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Краснодарского края, вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Санкт-Петербурга П.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (пособничестве в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере).

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Криминал

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