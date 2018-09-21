В Краснодаре пройдут гастроли Московского камерного театра «На Бутырке» Центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России

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21 сентября 2018 года в 20.00 актеры Московского камерного театра «На Бутырке» Центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России представят на большой сцене Краснодарского академического театра драмы имени М.Горького спектакль «Оплот» по пьесе драматурга Владимира Горбаня «Тюремный тариф премиум класса».

На современную театральную постановку приглашены сотрудники учреждений и подразделений УФСИН России по Краснодарскому краю, сотрудники иных силовых структур и правоохранительных органов, представители общественных организаций.

Пьеса российского драматурга Владимира Горбаня «Тюремный тариф премиум класса» была написана совсем недавно – в 2014 году. Но за короткий срок она успела обрести популярность. В частности, ей достался приз международного драматургического конкурса «Badenweiler», проходившего в Германии. Это комедия-фарс - немного абсурдная, немного серьезная история о том, как представители разных слоев общества выживают в условиях кризиса государственной системы.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю