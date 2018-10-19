Новороссийские учреждения культуры защитили собственные проекты

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18 октября в Библиотеке им. Э. Баллиона состоялась защита шести проектов, представленных учреждениями культуры МО г. Новороссийск.

Проекты направлены на реализацию постановления администрации МО город Новороссийск от 23 ноября 2016 года № 9630 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2017-2019 годы».

МБУ «Дом Культуры «40 лет Октября» п. Верхнебаканский» представил проект «Праздник в каждый двор». Речь идёт о передвижной сценической площадке на базе мобильного трансформируемого кузова-фургона, обеспечивающего сцену для проведения культурно-массовых мероприятий практически в любом месте и почти в каждом дворе Новороссийска и пригорода. Жители сёл и районов, где нет учреждений культуры, смогут принимать участие в развлекательных, спортивных, общественных мероприятиях, акциях, различных шоу и т.п. Стоимость мобильного трансформируемого комплекса на базе ISUZU-75 - 4 800 000 руб.

«Актуальное сопровождение и визуализация учебника Астрономии» -

оригинальный проект, не имеющий аналогов в Краснодарском крае, защищала директор МАУ «Планетарий им Ю.А. Гагарина».

Благодаря проекту 1200 школьников старших классов нашего города познакомятся с научными методами и историей изучения Вселенной, получат представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, осознают свое место в Солнечной системе и Галактике, выработают сознательное отношение к астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. В случае реализации, к концу 2018-2019 учебного года школьники 11 классов получат знания естественно научной грамотности.

Проект «Новороссийск – читающий город» представила сотрудница Централизованной системы детских библиотек.

Цель проекта – привлечение к чтению детей и их родителей, выявление и поддержка одаренных детей города. Проект направлен на повышение интеллектуального уровня, духовного и эстетического развития детского населения города. Фестиваль-конкурс «Новороссийск – читающий город» уже проходил с 2008 по 2017 гг. и хорошо зарекомендовал себя. Интересны номинации фестиваля-конкурса «Новороссийск – читающий город»: «лучшая читающая школа», «самый юный читатель», «лучшая читающая мама (папа, дедушка, бабушка)», и другие. Например с 2015 г. введена номинация «Лучший волонтер чтения». В ней участвуют ребята, которые принимают участие в акции «Дети читают детям». После обучения и мастер-классов, волонтеры читают на мероприятиях в детских садах, школах, дома своим братьям и сестрам, помогают проводить акцию «Читаем детям о войне».

Сразу три проекта презентовала Централизованная библиотечная система.

Проект «Поэтическое творчество молодёжи» защищала заведующая отделом «Молодёжный проспект» Ших Н.В.

Наталья Витальевна рассказала о создании на базе отдела постоянно действующей поэтической площадки, необходимой в нашем городе, так как в Новороссийске мало поэтических площадок для творческой молодёжи, работающей на бесплатной основе.

Цель проекта – создание дополнительной платформы для выявления талантов и их личного развития в области поэзии, а также создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала и обмена опытом. Проект обещает выявить молодых поэтически одарённых людей нашего города, познакомить жителей с творчеством самобытных поэтов и создать условия для популяризации творчества молодых поэтов.

Второй проект, представленный сотрудниками библиотеки – «Библиотека меняет имидж».

Проект предполагает оформление фасада и внутренних помещений нескольких филиалов библиотечной системы с помощью граффити. Этот современный вид уличного искусства способен привлечь внимание широких слоёв населения к библиотеке и чтению. Граффити способны сломать стереотипы о библиотеке и показать, что она может быть яркой, современной и привлекательной даже для тех, кто никогда не был увлеченным читателем.

Для художественного оформления фасадов зданий библиотек руководство МБУ ЦБС планирует привлечь молодежь Новороссийска и учащихся детской художественной школы им. С.Д. Эрьзя.

Третий проект «Библиобус – книгоноша ХХI века» презентовала Метелица Н.В. – и.о. директора МБУ ЦБС.

Библиобус – это первый в России мобильный универсальный комплекс, разработанный на базе отечественного производителя. Стоимость такого автомобиля на базе микроавтобуса Ford Transit Universal Transformer более 2 000 000 руб.

Проект призван обеспечить пунктами внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки население удаленных малонаселенных территорий. В случае реализации, жители населённых пунктов и районов где нет стационарных библиотек (с. Федотовка, Убых, Горный, и другие) смогут быть обеспечены информационно-библиотечным обслуживанием. Сотрудники «библиотеки на колёсах» будут не только выдавать литературу читателям, но и проводить мероприятия различной тематики, информировать и консультировать посетителей по правовым системам «Консультант +», «Гарант», предоставлять доступ к Wi-Fi.

В завершении защиты каждый проект был тщательно проанализирован. Начальник управления культуры дал поручения доработать проекты. Так, Централизованная система детских библиотек наладит работу с социальными сетями, в том числе с Instagram, которым активно пользуются мамы маленьких читателей. Проведение мероприятий в рамках проекта «Поэтическое творчество молодёжи» необходимо рассмотреть не только на площадке отдела библиотеки, но и на площадках города (скверах, парках).

Несмотря на необходимость доработки проектов, Матвейчук В.В. остался доволен ими. Наиболее удачные проекты будут представлены главе города Дяченко И.А.

Источник: Управления культуры г. Новороссийска