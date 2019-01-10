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Студентка колледжа КГИК победила в международном конкурсе
Студентка колледжа Краснодарского государственного института культуры Екатерина Тахтай победила в XVII Международном многожанровом фестивале-конкурсе "Рождественские святки". Он проходил с 3 по 8 января в Сочи.
Екатерина стала лауреатом I степени в номинации "Инструментальное исполнительство". Она исполнила на фортепиано композицию Римского-Корсакова "Редеет облаков летучая гряда".
Студентка учится на третьем курсе колледжа. Занимается под руководством преподавателя Ирины Агаевой.
Источник: пресс-служба ректора КГИК