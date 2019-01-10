Студентка колледжа КГИК победила в международном конкурсе

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Студентка колледжа Краснодарского государственного института культуры Екатерина Тахтай победила в XVII Международном многожанровом фестивале-конкурсе "Рождественские святки". Он проходил с 3 по 8 января в Сочи.

Екатерина стала лауреатом I степени в номинации "Инструментальное исполнительство". Она исполнила на фортепиано композицию Римского-Корсакова "Редеет облаков летучая гряда".

Студентка учится на третьем курсе колледжа. Занимается под руководством преподавателя Ирины Агаевой.

Источник: пресс-служба ректора КГИК