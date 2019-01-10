/Культура/

Студентка колледжа КГИК победила в международном конкурсе

Студентка колледжа Краснодарского государственного института культуры Екатерина Тахтай победила в XVII Международном многожанровом фестивале-конкурсе "Рождественские святки". Он проходил с 3 по 8 января в Сочи.

 

Екатерина стала лауреатом I степени в номинации "Инструментальное исполнительство". Она исполнила на фортепиано композицию Римского-Корсакова "Редеет облаков летучая гряда".

Студентка учится на третьем курсе колледжа. Занимается под руководством преподавателя Ирины Агаевой.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

Просмотров: 13 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Инсульт: Извините за банальность, но это должен знать каждый...

Почта России будет взимать таможенные пошлины онлайн

Расчеты «Бук-М2» и С-300ПС ЮВО на Кубани уничтожили ракеты противника в дальней зоне поражения

ПВО Южного военного округа отразили массированный удар противника под Новороссийском

Турция по итогам 2018 года обогнала Россию по популярности у туристов