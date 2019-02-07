Молодые режиссеры будут ставить спектакли в Музее истории ГУЛАГа

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В Год театра Музей истории ГУЛАГа запускает проект «Театральная лаборатория». Молодые режиссеры будут ставить спектакли на основе материалов музея. Письма и дневники, материалы следствия, предметы лагерного быта и видеовоспоминания репрессированных станут частью спектаклей и позволят воссоздать дух времени. Проект направлен на развитие новых форм взаимодействия театра и музея и через театральные постановки будет рассказывать о трагических событиях нашей истории. Первые показы запланированы уже в марте, вход свободный для всех желающих.

Номинант на «Золотую маску», драматург и режиссёр Андрей Стадников вместе с актёрами Мастерской Дмитрия Брусникина в своем произведении попытаются осмыслить, что чувствовал человек, переживший лагерь, и как он жил дальше. Постановка будет основана на воспоминаниях репрессированных.

Актёр и режиссёр Мастерской Дмитрия Брусникина Михаил Плутахин проведёт сценический эксперимент в жанре предметного театра с использованием материалов из архива и экспериментального фонда Музея истории ГУЛАГа.

Режиссёр Женя Беркович представит постановку об истории рукописной книги рисунков и двустиший «Метео-чёртик. Труды и дни», созданной заключённой Карлага Ольгой Раницкой для своего сына.

Режиссёр Никита Бетехин подготовит эскиз по выпущенной Музеем истории ГУЛАГа книге Леонида Городина «Одноэтапники» в коллаборации с театральной лабораторией Gogol School при «Гоголь-центре».

«Мы очень рады интересу молодых режиссёров к теме Музея и надеемся на плодотворное сотрудничество. У Музея истории ГУЛАГа уже есть успешный опыт постановки спектакля с использованием предметов из собственных фондов. В 2018 году совместно с творческим объединением «Таратумб» мы поставили кукольную мистерию «И дольше века длится день» по роману Чингиза Айтматова. Постановка была удостоена премии «Золотая маска» за лучший кукольный спектакль», - отмечает директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Куратором проекта выступает известный театральный критик Павел Руднев: «Наша лаборатория – документальна, она построена на использовании музейных сокровищ, материальных и нематериальных, на актуализации накопленного архива Музея истории ГУЛАГа. Документальное направление в театре нужно сценическому искусству для того, чтобы устранить зазор между реальностью и театральными представлениями о реальности, которые всегда рассинхронизированы. Театральность же нужна музею, чтобы оживить его, дать экспозиции кровь и плоть, реактивную эмоцию. Уверен, что использование театрального метода в музейной работе необходимо для погружения в эпоху: зритель, наблюдая за тем, как актёры воспроизводят тексты воспоминаний гулаговцев или соизмеряют себя, взаимодействуют с предметами гулаговской жизни, становится как бы частью экспозиции, осязает её уже не только глазами и сознанием, но и всем телом. Я очень благодарен музейщикам за то, что они откликнулись и позволили театральным людям войти на территорию музея: уверен, что театру необходим контакт с подлинным и болевым».

Источник: Пресс-служба Музея истории ГУЛАГа