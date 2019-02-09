К юбилею великого русского учёного Д. И. Менделеева – новая электронная коллекция Президентской библиотеки

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В 2019 году сразу две знаменательные даты связаны с именем выдающегося русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева: 150-летний юбилей отмечает созданная им Периодическая система химических элементов, а 8 февраля исполняется 185 лет со дня его рождения.

Президентская библиотека подготовила новую электронную коллекцию, посвящённую учёному, которая была представлена 6 февраля в рамках вебинара. В подборку вошли труды Д. И. Менделеева, переписка, архивные документы и исследования, касающиеся его научной, педагогической, общественной деятельности, и многое другое.

Материалы коллекции, с которой можно ознакомиться в открытом доступе на портале библиотеки, показывают, что интересы Д. И. Менделеева были гораздо шире, чем изучение химии. Он занимался исследованиями в области физики, метеорологии, геологии, приборостроения, экономики и даже воздухоплавания, был одним из основателей современной метрологии. Свидетельство тому такие его работы, как «Основы фабрично-заводской промышленности», «Об условиях развития заводского дела в России», «Где строить нефтяные заводы?», «Материалы для суждения о спиритизме» и т. д.

Отдельно, пожалуй, стоит выделить издание «Заветные мысли Д. Менделеева» (1904), ставшее своеобразным подведением итогов жизни и деятельности учёного, в котором поднимаются актуальные вопросы, волновавшие в то время прогрессивное российское общество. Менделеев пишет в «Предисловии»: «Когда кончается седьмой десяток лет, когда мечтательность молодости и казавшаяся определённою решимость зрелых годов переварились в котле жизненного опыта... когда в сознании выступает неизбежная необходимость и полная естественность прошлых и предстоящих постепенных, но решительных перемен, тогда стараешься забыть, что „мысль изречённая есть ложь“, тогда накипевшее рвётся наружу, боишься согрешить замалчиванием и требуется писать „Заветные мысли“».

Между тем Б. Г. Кузнецов, автор книги «Ломоносов. Лобачевский. Менделеев: очерки жизни и мировоззрения», отмечает: «О чём бы ни писал Менделеев, он как будто беседует с читателем – близким знакомым. Абсолютная искренность, крайняя непосредственность, резко индивидуальная манера, бесконечно много личного – таковы неотъемлемые части менделеевских работ. При этом – полное безразличие к форме, наряду с подчас тяжёлой, совершенно неотшлифованной фразой – точность и внутренняя сила яркого и энергичного языка».

Исследуя труды Д. И. Менделеева, можно не только увидеть всю остроту и силу его ума, но и немало узнать о личной жизни учёного – в упомянутой выше работе Б. Г. Кузнецова читаем: «В научных сочинениях Менделеева очень много субъективного и даже автобиографического. „Исследование водных растворов“ открывается посвящением матери, очень прочувствованным и вкратце рассказывающим о её жизни. <…> Апология фабричной промышленности подкрепляется воспоминаниями о детстве, проведённом на заводе; в статью о народном образовании вкраплены обязательные рассказы о тобольской гимназии и педагогическом институте».

Детству и отрочеству Дмитрия Ивановича посвящена статья одного из номеров исторического научно-популярного журнала «Родина», вышедшего в декабре 2016 года, который также можно «полистать» на портале Президентской библиотеки. Материал рассказывает о матери учёного Марии Дмитриевне, без усилий которой младший из её 17 детей, любимец Митенька, не смог бы добиться успеха, мирового признания. Именно она спасла сына от исключения из гимназии: «Непоседливый Митя и в Тобольске оставался, как сказали бы сейчас, „проблемным ребёнком“. Все учителя отмечали его способности, однако он учил только любимые предметы. А иностранные языки вызывали у будущего создателя Периодической системы стойкую неприязнь. Вдобавок он постоянно дрался с обидчиками, дерзил учителям…» Именно Мария Дмитриевна, бросив всё, уехала с сыном в Москву и помогла ему поступить в Педагогический институт. «Митя не забудет ничего. Матери он посвятит свою первую научную работу. Всегда будет ценить то, что она не ломала его характер, заставляя заниматься нелюбимым делом. Что верила в его призвание и всеми силами старалась помочь. И всегда, даже в старости, будет вспоминать о ней трогательно, совершенно по-детски: маменька…» – отмечает автор материала.

Историю создания знаменитой Периодической системы, прославившей Д. И. Менделеева и над которой он работал почти 40 лет, мы найдём в книге О. Н. Писаржевского «Дмитрий Иванович Менделеев. 1834–1907». Автор пишет, что «Менделеев, в отличие от других исследователей, наивно подгонявших элементы под свои задуманные схемы, руководствовался в своих поисках твёрдой уверенностью в необходимости существования какого-то общего закона природы, который был бы связан с массой атома и определял бы все сходства и различия элементов между собой». О. Н. Писаржевский продолжает: «Он помог успеху своих поисков простым и наглядным приёмом. Он воспользовался запасом ненужных визитных карточек – узеньких полосок картона. Из этих картонных карточек он составил нечто вроде подвижной картотеки элементов. На обороте каждой карточки он записал под названием элемента его атомный вес и формулы основных соединений, которые данный элемент образует с другими. <…> Разложив перед собой эти карточки, комбинируя их во всевозможных сочетаниях, сопоставляя их между собой по свойствам элементов, он с большой лёгкостью мог охватить умственным взором всю совокупность элементов со всем сложным переплетением их свойств. Всё более отчётливо проявлялись в его сознании признаки системы, которой подчинялось всё это пёстрое разнородное собрание земных тел. <…> И даже когда, утомлённый, он засыпал за своими размышлениями, неугомонная, бессонная мысль продолжала биться в мозгу исследователя. И весьма возможно, что именно в тот момент, когда более поверхностные, мешающие раздражители были заторможены сном, свободно и до конца оформилось то наблюдение, которое было подготовлено годами труда и уже складывалось в сознании» – так объясняет Писаржевский знаменитую историю о том, что таблица привиделась Менделееву во сне.

В электронной коллекции Президентской библиотеки читатель найдёт ещё немало интересных материалов о жизни и деятельности великого учёного, который порой открывается с весьма необычной стороны. Все они помогают воссоздать глубокий и яркий портрет Дмитрия Ивановича Менделеева, девизом которого стало изречение: «Посев научный взойдёт для жатвы народной».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки