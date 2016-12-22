Президентская библиотека представит коллекцию, посвященную Году экологии в России

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В рамках мероприятий, приуроченных к объявленному в 2017 году в России Году экологии, Президентская библиотека приступила к формированию электронной коллекции «Природная среда России», посвящённой проблемам сохранения окружающей природной среды. На портале Президентской библиотеки в открытом доступе будут представлены архивные, изобразительные и другие материалы о заповедных и охраняемых территориях России, способах решения региональных и глобальных экологических проблем.

Ожидается, что в электронную коллекцию будут включены материалы региональных фотовыставок и изданий, подготовленных в рамках основных мероприятий по проведению в 2017 году в России Года экологии.

Представление электронной коллекции «Природная среда России», а также открытие тематической выставки в выставочных залах Президентской библиотеки запланировано на 1 сентября 2017 года.

Фонд Президентской библиотеки постоянно пополняется новыми материалами, раскрывающими историю России, а также жизнь и развитие российских регионов. На сегодняшний день это уже более 500 тысяч электронных копий книжных и периодических изданий, архивных документов, фотографий, аудиовизуальный контент и многое другое.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки