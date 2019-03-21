/Культура/

Более 150 ансамблей соберутся в институте культуры

В Краснодарском государственном институте культуры с 27 по 29 марта пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблевой музыки "Весенняя мозаика".

Участниками станут более 150 ансамблей из Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгеи.

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: фортепианный ансамбль в четыре руки или два рояля и инструментальный или вокальный аккомпанемент.

Участники каждой категории исполнят свободную программу (1 ансамбль). В номинации "Фортепианный ансамбль" музыканты должны будут представить программу наизусть. 

На торжественной церемонии открытия перед конкурсантами и зрителями выступит фортепианный дуэт Станислава и Ирины Агаевых. 
В рамках фестиваля-конкурса пройдут мастер-классы ведущих специалистов в области ансамблевого исполнительства. Так 28 марта состоится мастер-класс председателя жюри, профессора Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Алексея Красноскулова, а 29-го – профессора КГИК Натальи Коробейниковой.

Итоги подведут на торжественной церемонии закрытия.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

Просмотров: 118 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Депутаты, ФСБ, археологи. Кому запретили въезд на Украину? Расширенный список

Лавров отреагировал на отказ ЦИК Украины зарегистрировать наблюдателей из РФ

Тайна Бориса Годунова

Более 150 ансамблей соберутся в институте культуры

Минфин доработает законопроект о передаче ГОЗ Фонду защиты дольщиков. Но на все долгострои денег все равно не хватит

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!