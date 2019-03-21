Более 150 ансамблей соберутся в институте культуры

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В Краснодарском государственном институте культуры с 27 по 29 марта пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблевой музыки "Весенняя мозаика".

Участниками станут более 150 ансамблей из Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгеи.

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: фортепианный ансамбль в четыре руки или два рояля и инструментальный или вокальный аккомпанемент.

Участники каждой категории исполнят свободную программу (1 ансамбль). В номинации "Фортепианный ансамбль" музыканты должны будут представить программу наизусть.

На торжественной церемонии открытия перед конкурсантами и зрителями выступит фортепианный дуэт Станислава и Ирины Агаевых.

В рамках фестиваля-конкурса пройдут мастер-классы ведущих специалистов в области ансамблевого исполнительства. Так 28 марта состоится мастер-класс председателя жюри, профессора Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Алексея Красноскулова, а 29-го – профессора КГИК Натальи Коробейниковой.

Итоги подведут на торжественной церемонии закрытия.

Источник: пресс-служба ректора КГИК