В Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю показали спектакль  про  войну

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Белореченскую воспитательную колонию посетила труппа Русского государственного драматического театра Республики Адыгея им. А.С. Пушкина.

Культурное мероприятие состоялось в рамках проходящего Года театра и было приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вниманию несовершеннолетних осужденных был представлен спектакль по пьесе Зои Чернышовой «Романс для двух голосов», повествующий о чувствах и надеждах людей, сражающихся на фронтах Великой Отечественной войны.

В первой части спектакля зрители ознакомились с краткими биографиями советских писателей и поэтов - фронтовиков, прослушали отрывки из их произведений. Во второй части была показана на первый взгляд незамысловатая, трогательная и чуть смешная история о любви двух военных корреспондентов, которые всю войну прошли рядом друг с другом, но признались в чувствах только в День Победы.

В ходе спектакля зритель увидел, как героизм советского народа, его жертвенность, готовность к подвигу, так и искренность человеческих чувств, опаленных войной.

Спектакль произвел сильное впечатление на воспитанников, тем более что многие из них впервые наблюдали за живой игрой профессиональной театральной труппы. После просмотра несовершеннолетние осужденные обсудили увиденное на сцене с актерами и попросили их еще раз приехать в воспитательную колонию со своей театральной постановкой.

Сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными БВК отмечают, что правильно организованный культурный досуг воспитанников учреждения является залогом их успешной ресоциализации и последующей социальной адаптации на свободе.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю!