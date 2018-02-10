Гастроли Студенческого театра ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова

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В Новороссийске начался месячник оборонно-патриотической работы. Он приурочен к юбилейной, пятидесятой «Операции Бескозырка». «Операция Бескозырка» проходит ежегодно и посвящена доблести батальона морских пехотинцев Черноморского флота высадившихся во вражеском тылу 3 февраля 1943 года. В честь этой даты Студенческий театр ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова отправился в гастрольный тур, выступая в домах культуры поселков Новороссийского района. Курсанты покажут спектакль «Романс для двух голосов», посвященный победе советского народа в борьбе с фашистами.

Первое выступление прошло 29 января в доме культуры станицы Абрау-Дюрсо. Зал встретил артистов очень тепло. Зрители сопереживали героям пьесы, а в финале наградили коллектив бурными аплодисментами.

«Романс для двух голосов» - это новая работа студенческого театра. Премьера состоялась накануне 9 мая 2017 года. Лирическая история рассказывает о журналистах, трудившихся на фронтах Великой Отечественной. О тех, кто работал на передовой, и чьи бесстрастные объективы запечатлели для потомков правду Войны. Эту правду о зверстве фашизма и великодушии советских солдат освободителей, не перекроить никакой пропагандой. Но самым главным было то, что даже на фронте герои сценической постановки, мечтая о мирной жизни, смогли пронести в сердце тепло человеческих отношений. Они не разучились любить!

Источник: Пресс-секретарь ГМУ