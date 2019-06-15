Телестудия «Дебют» признана одним из лучших студенческих СМИ России

/Культура/

Телестудия «Дебют» Краснодарского государственного института культуры признана одним из лучших студенческих СМИ России. Программа «Дебют» заняла второе место на Всероссийском конкурсе молодёжных СМИ «Медиапоколение-2019» в номинации «Молодёжный телепроект». Организаторами конкурса стали Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга совместно с «Медиасоюзом».

Целью конкурса было привлечение внимания общественности к развитию вузовской прессы, поддержка и поощрение творческих инициатив в сфере журналистики, выявление лучших работ и перспективных студенческих изданий.

Всего в конкурсе студенческих СМИ приняли участие около 600 изданий, в том числе телепроектов, радиоканалов, журналов, газет, сайтов, пабликов в соцсетях и авторских блогов. Конкурс проходил в два этапа. Около 100 участников смогли выйти в полуфинал, и уже среди них были отобраны лучшие.

Награждение финалистов состоялось в рамках VII Международного молодежного форума СМИ «Медиа-старт.7. Перезагрузка», который проходил в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.

Программы учебно-производственного центра телестудия «Дебют» выходят в эфир с 1998 года. Они рассказывают о жизни Краснодарского государственного института культуры, его педагогах и студентах, о мероприятиях, акциях и событиях вуза. Проект направлен на популяризацию творческой и культурной жизни среди молодежи Краснодара. За 21 год «Дебют» стал стартовой площадкой для многих талантливых тележурналистов и операторов Кубани. Многие из них сейчас работают в региональных и федеральных СМИ. А осенью 2018 года работа сегодняшнего коллектива «Дебюта» получила высокую оценку на краевом конкурсе творчества среди талантливой молодёжи в сфере журналистики. Тогда программа «Дебют» заняла первое место в номинации «Лучшая молодёжная программа». Увидеть программы телестудии «Дебют» можно в эфире телеканала «Краснодар» («360»).

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры