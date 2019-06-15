Телестудия «Дебют» признана одним из лучших студенческих СМИ России
Телестудия «Дебют» Краснодарского государственного института культуры признана одним из лучших студенческих СМИ России. Программа «Дебют» заняла второе место на Всероссийском конкурсе молодёжных СМИ «Медиапоколение-2019» в номинации «Молодёжный телепроект». Организаторами конкурса стали Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга совместно с «Медиасоюзом».
Целью конкурса было привлечение внимания общественности к развитию вузовской прессы, поддержка и поощрение творческих инициатив в сфере журналистики, выявление лучших работ и перспективных студенческих изданий.
Всего в конкурсе студенческих СМИ приняли участие около 600 изданий, в том числе телепроектов, радиоканалов, журналов, газет, сайтов, пабликов в соцсетях и авторских блогов. Конкурс проходил в два этапа. Около 100 участников смогли выйти в полуфинал, и уже среди них были отобраны лучшие.
Награждение финалистов состоялось в рамках VII Международного молодежного форума СМИ «Медиа-старт.7. Перезагрузка», который проходил в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.
Программы учебно-производственного центра телестудия «Дебют» выходят в эфир с 1998 года. Они рассказывают о жизни Краснодарского государственного института культуры, его педагогах и студентах, о мероприятиях, акциях и событиях вуза. Проект направлен на популяризацию творческой и культурной жизни среди молодежи Краснодара. За 21 год «Дебют» стал стартовой площадкой для многих талантливых тележурналистов и операторов Кубани. Многие из них сейчас работают в региональных и федеральных СМИ. А осенью 2018 года работа сегодняшнего коллектива «Дебюта» получила высокую оценку на краевом конкурсе творчества среди талантливой молодёжи в сфере журналистики. Тогда программа «Дебют» заняла первое место в номинации «Лучшая молодёжная программа». Увидеть программы телестудии «Дебют» можно в эфире телеканала «Краснодар» («360»).
Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры