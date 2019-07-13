Президентская библиотека – к годовщине начала легендарной Сталинградской битвы

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77 лет назад, 17 июля 1942 года, началась Сталинградская битва. Победу Красной армии в этом сражении без преувеличения можно назвать переломом во всей Великой Отечественной войне. Оправиться после Сталинграда гитлеровцы уже не смогли.

На портале Президентской библиотеки размещена большая электронная коллекция Память о Великой Победе, куда входят официальные документы, фото- и кинохроника, газеты военного времени, книги, воспоминания участников сражений и тружеников тыла, фотографии и открытки. Ряд уникальных материалов посвящён и битве за Сталинград.

Условно её можно разделить на две части: оборонительную (17 июля – 18 ноября 1942 года) и наступательную (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 года).

Летом 1942 года немецко-фашистские войска развернули наступление на южном крыле советско-германского фронта с целью выхода в плодородные районы Дона, Кубани, Нижней Волги и нефтяные районы Кавказа. Для атаки на Сталинград была выделена 6-я армия под командованием опытнейшего немецкого генерала, а в дальнейшем фельдмаршала Фридриха Паулюса. Силам наступающего противника противостоял Сталинградский фронт под командованием сначала маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, а с 23 июля – генерал-лейтенанта В. Н. Гордова.

О точном количестве людей и техники у противоборствующих сторон историки до сих пор спорят. Но об одном можно сказать точно: одна из сильнейших группировок войск фашистской Германии направила свой главный удар на Сталинград.

Доступный для просмотра на портале Президентской библиотеки документальный фильм Следующая цель – Сталинград (2013) представляет собой расследование военного историка Алексея Исаева. По словам автора, цели гитлеровского командования относительно Сталинграда менялись. Так, в директиве Гитлера от 5 апреля 1942 года говорилось: «Необходимо попытаться достигнуть Сталинграда или, по крайней мере, подвергнуть его воздействию нашего тяжёлого оружия, с тем чтобы он потерял своё значение как центр военной промышленности и узел коммуникаций». Но 20 июля в приказе командующего 6-й армией Ф. Паулюса звучит уже более амбициозная цель: «Как можно скорее занять Сталинград, в том числе прочно удерживать железнодорожную линию Морозовская – Сталинград. Основная масса армии незамедлительно наступает на Дон и за него по обе стороны Калача».

В этот момент немцы считают захват Сталинграда уже делом решённым. Книга «Великое сражение под Сталинградом» (1943) на портале Президентской библиотеки приводит цитату Гитлера, заявившего 30 сентября 1942 года: «Занятие Сталинграда является колоссальным успехом, и, если мы что-нибудь заняли, оттуда нас не сдвинуть». Однако, как мы знаем, мечтаниям фюрера не суждено было сбыться.

Наши соотечественники защищали город как с суши, так и с воды – о подвиге волжских речников в Сталинграде рассказывает книга Ю. Берковича и А. Лебедева-Морского «Это было на сталинградских переправах» (1944) – и с воздуха. В издании «Бойцы МПВО героического Сталинграда» на портале Президентской библиотеки даётся портрет героических участников сил местной противовоздушной обороны, среди которых было много обычных мирных жителей, много женщин.

Спустя месяц после начала битвы, 23 августа 1942 года, Сталинград подвергся первой массированной воздушной бомбардировке, уничтожившей едва ли не половину города. «Немцы стали бросать на город сначала 150 самолётов, затем 300, с каждым часов увеличивая количество стервятников», – говорится в уже упомянутой книге о подвиге бойцов МПВО.

И хотя в первый день массированных налётов советские лётчики и зенитчики сбили почти 100 фашистских самолётов, на второй – ещё около 60, бомбёжки не прекращались: «Так был разрушен в центре города прекрасный Дворец пионеров. Так погибли Дворец физкультуры, замечательная городская библиотека, хранившая сотни тысяч ценнейших книг. Так были варварски уничтожены больницы, школы, учебные заведения, сотни жилых домов».

В сборник «Зверства немецко-фашистских захватчиков в районах Сталинградской области, подвергавшихся немецкой оккупации» под редакцией первого секретаря Сталинградских обкома и горкома ВКП(б) А. С. Чуянова вошли акты и свидетельские показания потерпевших и очевидцев трагедии о преступлениях в отношении советских военнопленных, мирных граждан, детей.

В электронном читальном зале и центрах удалённого доступа Президентской библиотеки в разных регионах России и за рубежом также доступно издание «62-я армия в боях за Сталинград». Примечательно, что книга написана ещё в ходе самого сражения непосредственными его участниками – офицерами политотдела А. Д. Ступовым и В. Л. Кокуновым. На примере действий 62-й армии, принявшей на себя один из основных ударов неприятеля, показан рост боевой выучки защитников Сталинграда в целом.

В трёхминутном ролике, размещённом на портале Президентской библиотеки, показан Сталинград 1942–1943 годов и звучат такие слова: «В Сталинграде солдаты дали клятву: „Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!“ И клятву свою выполнили».

О подвиге жителей Сталинградской области, отдавших свою жизнь за общее дело, можно прочитать в издании «Кочетковцы» 1942 года, то есть опубликованном, когда Сталинградская битва была ещё в разгаре.

Среди других книг, посвящённых Сталинградской битве на портале Президентской библиотеки, можно выделить очерк Н. Замятина «Из опыта боёв Отечественной войны» (1942) и «Сталинград: очерки» (1944) В. Гроссмана.

В подборке изобразительных материалов – фотографии военных действий в Сталинграде 1942–1943 годов, а также послевоенные открытки с видами восстановленных зданий Волгограда – Сталинграда.

Кроме того, на портале Президентской библиотеке размещена фотография знамени, вышитого для защитников Сталинграда норвежскими женщинами. Оно было передано через посольство СССР в Швеции в день первой годовщины окончания Сталинградской битвы, 2 февраля 1944 года.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки