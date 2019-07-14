Солисты Большого Театра в Стамбуле: Сцена открывает дорогу к межкультурному диалогу России и Турции

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В рамках Российско-турецкого перекрестного года культуры и туризма Стамбул готовится принять всемирно известных солистов Большого театра на Международном фестивале оперы.

Корреспондент Sputnik побывал на генеральной репетиции российских артистов перед фестивалем, который пройдет с 13 по 14 июля в стамбульском Центре искусств Зорлу, и пообщался с обладательницей многочисленных международных наград сопрано Анной Нечаевой, меццо-сопрано Юлией Мазуровой и дирижером оркестра Большого театра Антоном Гришаниным.

Гришанин рассказал о том, что впервые приехал в Турцию, но уже "проникся теплыми чувствами к этой стране". "В Турции все люди очень уважительные и дружелюбные. Международное взаимодействие в музыкальной среде имеет очень большое значение. Прекрасный пример такого единения показывают российские солисты и Стамбульский государственный театр оперы и балета. Это взаимодействие открывает дорогу для культурного диалога между странами. Две культуры встречаются здесь, на одной сцене. Музыка объединяет не только людей, но и целые народы», подчеркнул Гришанин.

Для певицы сопрано Анны Нечаевой это тоже первый приезд в Турцию в качестве солистки Большого театра. «Сегодня мы проводим репетицию с оркестром, а завтра уже первое выступление. Этот диалог, взаимопонимание между оркестром и солистами – невероятно важный момент. Надеемся, что турецкие ценители оперного искусства останутся довольны», сказала она.

Артистка Большого театра меццо-сопрано Юлия Мазурова также поделилась своими впечатлениями от пребывания в Турции: «Турки – очень дружелюбный и гостеприимный народ. Здесь живут мои хорошие друзья. Я очень рада этой возможности приехать в Турцию. С момента, когда наш самолет приземлился в Стамбуле, я ощущаю приятное волнение и воодушевление. Выступление перед турецкой публикой станет очень вдохновляющим опытом», подчеркнула артистка.

Как сообщается, солисты исполнят арии и дуэты из самых известных опер мира, таких как «Севильский цирюльник», «Трубадур», «Кармен» и «Дон Жуан».

Также в фестивале примут участие гости из Кореи, Казахстана и других государств. Откроет фестиваль опера «Турандот», которую представят солисты Анкарского государственного театра.

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Источник: Sputnik Press-Office