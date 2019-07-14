Замминистра культуры и туризма Турции: Перекрестный год культуры – прекрасная возможность для двух народов лучше узнать друг друга

/В мире/

Накануне выступления солистов Большого театра на Международном фестивале оперы в Стамбуле в рамках Российско-турецкого перекрестного года культуры и туризма заместитель министра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз ответила на вопросы корреспондента Sputnik.

Говоря о Фестивале оперы, который пройдет в Стамбульском центре искусств Зорлу 13 и 14 июля, Явуз подчеркнула, что это мероприятие станет одним из самых масштабных в программе российско-турецкого Перекрестного года. «Этот важный для обеих стран год представляет собой потрясающую возможность для русского и турецкого народов лучше узнать друг друга, а также познакомиться с культурными особенностями двух стран. Однако 2019-й год в этом смысле – только начало процесса культурного сближения между Турцией и Россией, поскольку все многообразие культурной палитры наших стран невозможно уместить в рамки одного года.

Еще одной важной особенностью Перекрестного года является то, что он способствует развитию контактов между организациями двух стран. Взаимодействие между турецким Государственным театром оперы и балета и Большим театром, выступления турецких артистов в Москве, и российских солистов – в Стамбуле, их совместные репетиции, - все это имеет очень большое значение. В рамках таких мероприятий закладываются основы дружеских отношений, которые потом длятся десятилетиями. Благодаря Перекрестному году мы продолжим укреплять связи между нашими народами и культурами», подчеркнула Явуз.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли в Турции пользующиеся государственной поддержкой проекты по распространению русского языка, Озгюль Озкан Явуз сказала: «В особенности, за последние 4-5 лет существенно повысился интерес к русскому языку в Турции. В наших крупных университетах практически повсеместно действуют отделения курского языка и литературы. Кроме того, изучение русского языка вышло на повестку в туристическом секторе в связи с большим числом приезжающих в Турцию на отдых российских туристов. Мы совместно с Министерством образования реализуем проект по превращению туристических профессиональных лицеев в туристические колледжи. Таким образом, происходит расширение и углубление программы данных учебных заведений. Одним из трех обязательных языков, которые изучаются в этих колледжах, является русский. Таким образом, мы впервые начали преподавание русского языка в лицеях, специализирующихся в туристической сфере. Не будем забывать о том, что Россия – один из крупнейших рынков для Турции. Российские туристы, которые начинали свое знакомство с Турцией с Анталии, теперь уже свободно путешествуют по всей стране. Таким образом, Россия является приоритетным рынком не только для Анталии, но и для Турции в целом».

В заключении, комментируя заявление министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя об ожиданиях Турции, связанных с возможной отменой до конца текущего года виз для турецких граждан, Явуз отметила: «Министерства иностранных дел двух стран продолжают переговоры по визовому вопросу. Как известно, ранее было принято решение об отмене виз для обладателей дипломатических зеленых паспортов. Главное – что существует общая политическая воля и стремление на высшем уровне к отмене визового режима. В будущем мы ожидаем окончательного разрешения этого вопроса. Да и в настоящее время не наблюдается никаких проблем в получении виз для турецких граждан. Они совершенно свободно получают визу на срок до 90 дней», сказала она.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети Вэйбо превышает 10 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу «Россия сегодня». Головной офис Sputnik находится в Москве.

Источник: Sputnik Press-Office