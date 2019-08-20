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В Армении военнослужащие принимают участие в днях российской культуры

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, для военнослужащих и членов их семей начались культурно-просветительские мероприятия, посвященные дням российской культуры в Армении.

В воинских частях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов в течение месяца будут организованы дни открытых дверей, экскурсии по музеям, местам Воинской славы, храмам Гюмрийского военного гарнизона, выставкам Русского культурного дома, организованы концерты с выступлениями художественных коллективов воинских частей и воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Военнослужащие вместе с юнармейцами и представителями дипломатического корпуса и Российского центра науки и культуры проведут дополнительные тематические мероприятия по ознакомлению с историей, традициями и культурой Российской Федерации.

Также пройдут мероприятия на мемориальном комплексе Воинской славы «Большая Крепость», храме на «Казачьем посту» и часовне на «Холме Чести».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Культура

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