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Для кадет Краснодарского государственного института культуры прошла литературно-музыкальная игра

Накануне в Краснодарском государственном институте культуры для воспитанников Музыкального кадетского корпуса прошла литературно-музыкальная игра "Как у наших у ворот книги, песни, хоровод".

Студенты факультета народной культуры и информационно-библиотечного подготовили для воспитанников развлекательную программу по культуре Кубани. Кадеты пели песни, танцевали, играли в подвижные игры, отгадывали значение слов на кубанском диалекте, проговаривали скороговорки.

После активных мероприятий ребята посетили мастерскую народного творчества, где познакомились с убранством и утварью кубанских домов.

После игры юные воспитанники получили подарки от своих старших товарищей

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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