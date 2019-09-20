Для кадет Краснодарского государственного института культуры прошла литературно-музыкальная игра

/Культура/

Накануне в Краснодарском государственном институте культуры для воспитанников Музыкального кадетского корпуса прошла литературно-музыкальная игра "Как у наших у ворот книги, песни, хоровод".

Студенты факультета народной культуры и информационно-библиотечного подготовили для воспитанников развлекательную программу по культуре Кубани. Кадеты пели песни, танцевали, играли в подвижные игры, отгадывали значение слов на кубанском диалекте, проговаривали скороговорки.

После активных мероприятий ребята посетили мастерскую народного творчества, где познакомились с убранством и утварью кубанских домов.

После игры юные воспитанники получили подарки от своих старших товарищей

Источник: пресс-служба ректора КГИК