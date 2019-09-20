/Культура/

В 13-14 лет подростки уже начинают задумываться о выборе будущей профессии. Чтобы помочь ребятам сориентироваться в море возможных сфер человеческой деятельности и учесть при этом их личные склонности, в Новороссийске для учащихся разных школ проводятся экскурсии на предприятия и организации. У школьников появляется возможность узнать об азах профессии и задать все интересующие вопросы.

18 сентября экскурсия «Библиотекарь: профессия прошлого или будущего?» прошла для учащихся 7-х классов гимназии №4 в библиотеке-филиале № 8. Ребята узнали об одной из старейших в мире профессий — профессии библиотекаря. Она зародилась практически одновременно с появлением письменности, и на протяжении тысячелетий менялась, принимая различные формы. В разное время библиотекари были юристами, учеными, архивными работниками, мудрыми собеседниками и советчиками, и почти всегда помогали узнавать что-то новое. С годами менялись сами и книги — от глиняных табличек и папирусов к бумажным фолиантам и современным компьютерам. Однако библиотека по-прежнему остается местом, где можно приобрести знания, найти что-то по своему вкусу и пообщаться о книгах с другими людьми.

Участники посмотрели видеоролики о современных библиотеках, познакомились с библиографическим указателем и поучились им пользоваться, а также примерили на себя роль библиотекаря, заполнив читательский формуляр.

Источник: ЦГБ им. Баллиона