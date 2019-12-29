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Школа балета Запашной на Малоземельской

В Новороссийске в канун нового года произошло знаковое событие - открытие нового здания школы искусства и балета Лилии Запашной.

Основали школы Юлия и Игорь Косяковы. Светлый балетный зал, кабинеты для занятий инструментом, костюмерная... Все уютно. Тепло. Для детей.

26 декабря в школе встречали первую в Новороссийске арфу. Она стала украшением нового учебного класса и очаровала своими звуками всех собравшихся.

Новогоднюю сказку показали воспитанники школы своим родителям и гостям праздника. Сладкие подарки ребята получили от депутата Государственной Думы РФ Владимира Синяговского.

- Такие начинания нужно поддерживать. Люди вкладывают душу, сердце и свои деньги в развитие детей. Юлия Борисовна удивительный, энергичный человек. Спасибо ей. Так держать. Ждем премьеры и новых открытий, - поделился своими впечатлениями депутат.

Напомним, что в апреле нас ждет премьера балета "Чиполлино" в сопровождении новороссийского симфонического оркестра "Симфония Новороссийска", который начал первые репетиции. Инициатором и первой скрипкой в оркестре выступает Юлия Косякова. Идет набор музыкантов. 

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Категория: Новости / Культура

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