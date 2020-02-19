Исторический кинопоказ состоялся сегодня в Краснодаре

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18 февраля в Краснодаре стартовала акция "Исторический кинопоказ". В Краснодарском государственном институте культуры собрались школьники, студенты, представители общественных и патриотических организаций.

Лекцию "Этих дней не смолкнет слава" с просмотром отрывков из фильмов о Великой Отечественной войне представил известный киновед, профессор кафедры телерадиовещания КГИК Григорий Гиберт.

Он рассказал о первых фильмах военного времени, о важной роли советского кинематографа, который транслировал на весь мир подвиг советских людей в Великой Отечественной войне.

Киновед представил отрывок концовки фильма "Радуга" режиссера Марка Донского. Он был снят в 1943 году и получил престижные мировые награды: картина была отмечена Главным призом ассоциации кинокритиков США и другими.

Григорий Гиберт представил отрывки фильмов "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, лирической комедии "В шесть часов вечера после войны" Ивана Пырьева, "Балладу о солдате" Григория Чухрая.

Каждый отрывок он сопровождал рассказом о создании фильма, его истории, актерах и значимости.

Так, представив фрагмент картины "Молодая Гвардия" Сергея Герасимова, он рассказал о воспоминаниях актеров, исполнивших главные роли. Нонна Мордюкова рассказывала киноведу, что во время съемочного процесса они пытались воссоздать ужасные сцены из жизни молодогвардейцев: они сидели в тех же камерах, жили в семьях погибших ребят, слушали рассказы их родителей.

А финальную трагическую сцену снимали в точности по событиям, происходившим в день казни молодогвардейцев в Краснодоне. Молодых актеров ВГИКа везли по той же дороги, скидывали в те же шахты. Не смотря на то, что съемки были в ночное время, весь поселок собрался возле того места с лампами и никто не мог сдержать слез. В последствии эти молодые актеры получили престижную Сталинскую премию.

Рассказал Григорий Гиберт и о своих воспоминаниях, связанных со встречей с Леонидом Быковым – будущим режиссером и актером фильма "В бой идут одни старики".

Этот фильм долгое время не пропускала цензура. Но за сценарий стали вступаться участники Великой Отечественной войны. Позже, при подготовке к съемкам, большую помощь в организации процесса оказал трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин. Он предоставил пять самолетов.

Отметим, лекции в рамках проекта «Исторический кинопоказ», приуроченного к Году памяти и славы, будут проходить в КГИК раз в месяц.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры